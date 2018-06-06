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Актриса не стесняется открыто показывать грудь в откровенном декольте. На новом фото Алика позирует, наклонившись вперед, и таким образом она откровенно показала свои формы.

Смелый снимок 50-летней Смеховой "взорвал" Instagram и взбудоражил воображение фанатов. Алика несмотря на свой возраст продолжает очаровывать мужчин своей фигурой и натуральной красотой. Поклонники заметили, что Смехова тщательно следит за своим внешним видом. Ее руки совершенно не выглядят на 50 лет.

Они подтянуты благодаря массивным мышцам. Это делает силуэт актрисы более молодым и свежим. Единственное, что напоминает о возрасте Смеховой - это морщины на ее лице. С этим Алика полностью справиться не может. Фанаты отметили, что актриса прекрасно выглядит и до сих пор привлекает мужчин своей красотой.