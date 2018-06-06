Ахеджакова впервые за долгое время появилась на публике

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Актриса пришла в «Гоголь-центр», чтобы поддержать своего друга Кирилла Серебренникова на премьере его фильма «Лето».

Спустя долгое время «затворничества» 79-летняя актриса Лия Ахеджакова появилась на публике. Актриса впервые за долгое время позволила себе выйти в свет. По некоторым данным, произошло это из-за того, что взгляды знаменитости на российско-украинские отношения спровоцировали угрозы со стороны неизвестных лиц. Звезда советского кино появилась на премьере фильма «Лето» своего друга Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре».

Очевидцы утверждают, что выглядела она для своих лет достаточно неплохо. Актриса оделась в джинсы и пёструю блузку. В последнее время знаменитость пережила много негатива из-за нападок хейтеров. Последние не могут ей простить её позицию относительно Украины и, в частности, украинской лётчицы Надежды Савченко. Ахеджакова намеренно не пользуется соцсетями, чтобы не читать отрицательные отзывы в сети.

А вот её более молодая и современная коллега Мария Кожевникова, напротив, не боится схлестнуться с хейтерами в открытом противостоянии. Актриса взяла на вооружение оригинальный способ борьбы с ненавистниками в сети.