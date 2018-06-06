«Проститутка и эскортница»: Лена Миро высказалась о победительнице «Холостяка»

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Совсем недавно стало известно, что победу в популярном шоу одержала Даша Клюкина, о жизни которой мало кто знает. Тем не менее, известный скандальный блогер решила поделиться с публикой собственными наблюдениями.

Лена Миро остро высказалась о победительнице «Холостяка», а также заявила, что Даша «проститутка и эскортница». По каким именно причинам писательница так считает, объяснять она не стала, однако Лена отметила, что сейчас все современные девушки мечтают стать именно проститутками, как и их мамы, но только медийными.

Досталось и Егору Криду, которого Миро охарактеризовала как «медийного гея», за которого приходят побороться «девки», но не с целью обрести любовь. Блогер считает, что подобные «Холостяку» шоу созданы для того, чтобы прославить неизвестных ранее девушек, которые «пошли в телевизор» после расставания с очередным молодым (или немолодым) человеком.