Поклонники сравнили схожесть Павла Воли и героя "Хроники Нарнии"

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Российский комик Павел Воля выложил снимок-сравнение, интересуясь у поклонников, есть ли схожесть между ним и второй особой на фото. Большинство интернет-пользователей заявили, что одинаковый только общий абрис.

На втором кадре была изображена звезда «Хроник Нарнии», актриса Тильда Суинтон, сыгравшая в нескольких частях эпопеи Белую Колдунью. По мнению подписчиков Павла Воли, было бы проще сравнить эту знаменитость с российской актрисой Амалией Мордвиновой, как сообщает VistaNews.

Что касается комика, то его внешность больше сходна с образом стилиста Влада Лисовца. Интернет-пользователи также отметили, что Павел Воля внешне гораздо красивее звезды «Хроник Нарнии». Хотя большинство подписчиков и признали её высокие актёрские таланты, начав рассуждать о несоответствии образа и способностей.