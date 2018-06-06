Настя Гизерская рассказала, какие девушки нравятся Егору Криду

Сегодня, 15:15

Модель отметила, что встречаться с Кридом было бы достаточно непросто.

Известная модель Настя Гизерская, принимавшая участие в съёмках клипа Егора Крида на песню «Миллион алых роз», рассказала, какие девушки ему нравятся. По её словам, определить вкус певца достаточно просто.

Говоря о работе над видеокомпозицией, Настя призналась, что было сложно ввиду того, что это её первая актёрская работа. Некоторые сцены приходилось переснимать несколько раз. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге в течение двух дней. Гизерская отметила, что ранее не была лично знакома с Егором, но не испытала трудностей при общении с ним, поскольку он воспитанный человек и профессиональный певец.

Она также вспомнила, как после публикации им совместного с ней селфи многие хейтеры набросились на неё, требуя «отстать» от их кумира. При этом Настя отметила, что быть девушкой Крида достаточно непросто, поскольку он очень популярен и постоянно окружён вниманием фанатов. Модель заявила, что смогла вычислить, какие девушки нравятся Егору Криду. По её мнению, это стройные брюнетки, о чём говорят предыдущие пассии певца.

Ранее мы писали, что Егор Крид не может жить без секса ни дня. Певец после окончания проекта «Холостяк» рассказал о своём отношении к интимной близости с девушками. Знаменитость подчеркнул, что этот аспект чрезвычайно важен для каждого мужчины.