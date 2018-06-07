«Лучший»: Панин прокомментировал интервью Ефремова Дудю

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При этом актёр с сожалением заявил, что половина россиян не поймёт тезисов его коллеги, поскольку они «зомби».

Актёр Алексей Панин не смог обойти стороной недавнее интервью Михаила Ефремова, которое тот накануне дал Юрию Дудю. Говоря о своём коллеге, он заявил, что он - «Лучший», тем самым поддержав идеи, которые тот высказал во время общения с журналистом. Своё мнение на этот счёт он опубликовал в Instagram. При этом Панин с сожалением отметил, что половина жителей России просто не поймёт то, что сказал Ефремов, поскольку являются зомби. В своём блоге актёр также разместил фрагмент того самого интервью, где его коллега отвечает на вопрос о том, хорошо ли ему живётся в РФ. Тот, как известно, заявил, что чувствует себя хорошо, но лишь тогда, когда не включает телевизор.

Напомним, ранее актёр Михаил Ефремов в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю рассказал, как можно помириться с Украиной. Он предложил подарить Киеву Крымский мост и предоставить соседям бесплатный газ.