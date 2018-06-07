Участница проекта «Дом-2» переспала с мужчиной за деньги

Сегодня, 00:45

Ради спасения жизни матери Анастасия Кочервей, которая работает в стриптиз-клубе, вынуждена была согласиться заниматься проституцией. Женщины часто, спасая близких, прибегают к крайним мерам.

Одна из популярных участниц телевизионного проекта «Дом-2» в интервью призналась, что жизнь заставила ее заниматься проституцией. Настя Кочервей уверяет, что на такой отчаянный шаг ее толкнула жизнь – ее мать сильно болела, а денег на лекарства и лечение не было совсем.

Ее парень – Андрей Шабарин, с которым у девушки складываются достаточно эмоциональные и нестабильные отношения, не смог оказать ей необходимую помощь. Известно, что Кочервей работала в стриптиз-клубе и преподавала фитнес, а ее бойфренд является достаточно обеспеченным человеком, но все же отказал ей в деньгах.

Девушка заявила, что Шабанин назвал ее «циничной тварью» которая думает только о деньгах. Такие обвинения мужчины сильно обидели Кочервей, которая предоставляла возлюбленному документы из онкологической клиники, где проходила лечение ее мать. Для решения финансовой проблемы участнице «Дом-2» пришлось заложить все золотые украшения, которые были у нее, а потом она два раза переспала за деньги с мужчиной, который помог ей материально. К тому моменту у нее уже не было отношений с предавшим ее Шабаниным.

Многие поклонники звезды поддержали ее и поняли такой шаг, ведь мать – это святое.