Шнуров о "воскрешении" Бабченко: "Мы наблюдали чудо"

Вчера, 23:45

Минаев сравнил спецоперацию СБУ с трактатом французского философа Ги Дебора «Общество спектакля», в то время, как Шнуров ответил, что речь идёт уже об «Обществе сериала».

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высказался на тему недавнего «воскрешения» журналиста Аркадия Бабченко. В интервью главреду журнала Esquire Сергею Минаеву музыкант обсудил с последним недавнюю ситуацию, которая произошла в Киеве. В частности, журналист позволил себе сравнение «спецоперации СБУ» и инсценированной смерти Бабченко с трактатом французского философа Ги Дебора «Общество спектакля». Он заметил, что теперь, если кого-то действительно убьют, то общество уже не будет с доверием относиться к такому сообщению.

В свою очередь Шнуров отметил, что речь уже идёт не о спектакле, а о целом сериале. При этом он заметил, что в медиапространстве, откуда люди сегодня черпают информацию уже давно стёрлись все ориентиры и отличить правду от лжи достаточно непросто. Говоря же о конкретной ситуации с Бабченко, Шнуров иронично отметил, что "мы наблюдали чудо".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Бабченко «жертвой СБУ» и «всемирным посмешищем». Дипломат выступила с таким заявлением в эфире одного из федеральных каналов.