Никита Джигурда показал в Instagram страстный танец с Мариной Анисиной

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Российский актер Никита Джигурда окончательно подтвердил информацию о том, что он помирился со своей супругой и матерью двоих детей Мариной Анисиной. Джигурда в Instagram показал страстный танец с любимой женщиной.

Поклонники были в восторге от нового страстного танца Никиты Джигурды с Мариной Анисиной, который доказывает, что пара снова возродила свои романтические отношения. Актер в микроблоге сообщил, что скучает по жене, которая на днях улетела по работе в Японию.

«Вы шикарный! Нестерильной любви вам!», «Что за рыжая бестия рядом с вами? Вы прекрасная пара», «Как приятно смотреть на двух влюбленных детей», «Так переживала за вашу семью. Счастья Вам и деткам!!!», - прокомментировали пользователи Сети чувственный танец Джигурды и Анисиной.