Жена Задорнова прокомментировала слухи о наследстве юмориста

Сегодня, 14:00

Елена Бомбина уверяет, что никто из родственников не обижен юмористом. Это заявление она сделал от себя и от своей дочери Елены.

Елена Бомбина, жена Михаила Задорнова, прокомментировала негативные слухи о наследстве юмориста, появившиеся накануне в СМИ. По словам вдовы, обиженных среди родных усопшего нет, а дочери он оставил достоинство и чувство юмора.

Также Елена Бомбина поведала о документальном фильме, съемки которого она организовала самостоятельно. В ленте она хочет показать, каким ее талантливый супруг был для родных и коллег. Теплые слова о Задоронове сказали Максим Галкин, Геннадий Хазанов, Сергей Дроботенко, Ирина Безрукова и другие. Звезда скончался 10 ноября 2017 года в Москве от рака, тогда ему было только 69 лет. Еще в 2016 году стало известно, что у артиста обнаружили опухоль в головном мозгу и он намеревался бороться с недугом.