Победительница шоу «Холостяк» помогла фанатке побороть серьезный недуг

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Дарья Клюкина, которой удалось завоевать сердце завидного жениха Егора Крида, рассказала о необычной встрече с поклонницей, которая произошла недавно. Девушка неожиданно поблагодарила кумира, что стало приятной новостью для звезды проекта.

Победительница шоу «Холостяк», как оказалось, помогла фанатке побороть серьезный недуг. Не секрет, что Клюкина заикается, и эта проблема придает знаменитости шарма, однако в жизни очень мешает. По словам фанатки, пример Дарьи вдохновил ее, и теперь стеснение у девушки пропало, она может спокойно отвечать у доски в школе.

Сама Даша Клюкина поделилась, что в жизни ей нелегко бороться с заиканием, а присутствие телекамер на проекте только усиливало ее волнение, отчего дефект речи был слышен четче. Однако видеоблогер планирует записать ролик, где расскажет, как ей удается пересиливать себя и бороться с проблемой.