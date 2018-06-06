Больная раком Лама Сафонова рассказала о невыносимом и агрессивном лечении

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Певица получила неутешительные анализы, которые требуют дополнительного исследования организма. Поклонники в Instagram желали ей одного: жить.

Певица Лама Сафонова, больная раком, рассказала своим поклонникам о невыносимом и агрессивном лечении. Певица написала, что в этот раз результаты анализов не такие радужные, как хотелось бы ее семье. Согласно ПЭТ, в двух местах обнаружено гипер-накопление радиоактивного раствора. Медики рекомендуют не паниковать, так как это может быть просто результатом химиотерапии. Для прояснения ситуации звезда должна сдать анализы. Лама подчеркнула, что ее лечащий врач приказал ей жить.

Естественно, коллеги и фанаты очень переживают за Сафонову и желают ей скорейшего выздоровления, ведь девушка давно борется со смертельным недугом и не унывает. Все свои переживания она описывает в социальной сети.