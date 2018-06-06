«Не измены»: Сергей Шнуров рассказал о причинах развода с Матильдой

Сегодня, 13:02

Несмотря на просьбу музыканта не лезть в его личную жизнь, дотошные журналисты всё же добились от него комментария по поводу разрыва отношений с супругой.

Новость о разводе лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова с супругой Матильдой всколыхнула российскую общественность, породив массу слухов относительно истинных мотивов данного решения. На эту тему высказывались различные блогеры, журналисты, певцы, музыканты, продюсеры и прочие представители шоубиз-сообщества, предлагая самые разнообразные версии разрыва одного из самых, казалось бы, прочных брачных союзов.

Сам Сергей Шнуров просил всех не лезть в его личную жизнь, однако интерес к данному событию был настолько велик, что журналисты не удержались и всё же расспросили музыканта о причинах развода. Лидер «Ленинграда» также, вероятно, устав от многочисленных обсуждений, решил пролить свет на произошедшее в его семье. В частности, он уточнил, что решение разорвать брак принадлежало Матильде. При этом музыкант подчеркнул, что причиной развода стала не измена кого-либо из них. Истинную же причину расставания он раскрывать не стал.

Между тем, на днях стало известно, что новоявленный холостяк Шнуров уже оправился от развода и принялся соблазнять подписчиц.