"Опозорилась": Муж Марии Кожевниковой ходит в мятой одежде

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Депутат Госдумы не может найти время, чтобы поухаживать за любимым супругом, который осыпает ее цветами. Поклонникам стало интересно, как без материнского внимания живут дети Кожевниковой.

Муж Марии Кожевниковой ходит в мятой одежде, что подтвердило новое фото на странице в Instagram звезды сериала "Универ". Поклонники считают, что таким образом депутат Госдумы опозорилась. На новом снимке Мария позирует рядом с мужем Евгением Васильевым. Супруг преподнес любимой букет из 101 розы. Кожевникова оценила поддержку мужа, о чем написала в комментарии под фото.

Фанаты же не обратили внимание на шикарные цветы, отметив, что Мария по всей видимости не ухаживает за супругом, который на снимке запечатлен в мятой куртке. Поклонники также поинтересовались, уделяет ли Кожевникова достаточно времени своим детям, ведь она занимается депутаткой деятельностью, а также строит успешную карьеру актрисы.