Сегодня, 12:18

Звезда прикинулась официанткой и начала требовать с Теи деньги за завтрак. Девочка с восторженным взглядом и с удовольствием играла с мамой.

Ксения Бородина «взорвала» Сеть видео голодной дочери. Ведущая проекта «Дом-2» показала «утренние переговоры» с Теей, которые очень повеселили поклонников. На видео Ксюша показала, как обычно она с дочерью готовится к завтраку. Бородина прикидывается официанткой, и как бы берет у Теи заказ.

Девочка в игривой форме перечисляла, что бы они хотела увидеть на столе. Дочь Бородиной потребовала банан и «лимоновый» чай. Фанаты Ксении умилились поведением девочки, которая уже с раннего возраста привыкает к буржуазной жизни.