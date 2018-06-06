«Как помириться»: Ефремов предложил подарить Украине Крымский мост и бесплатно снабжать газом

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По словам известного актёра, России стоит мириться, а это нужно, и решать вопрос при помощи денег, то есть стоит заплатить протиборствующей стороне.

Михаил Ефремов в своём недавнем интервью Юрию Дудю рассказал, как Россия может помириться со своим страной-соседом. Артист предлагает подарить Украине Крымский мост, а также целых 15 лет бесплатно снабжать природным газом.

Разобраться с крымским вопросом с Украиной можно через денежные дотации. По словам Ефремова, если подарить мост, то государство сможет брать деньги за проезд с каждого автомобиля. Однако в такой идее артиста есть недочёты, ведь Украина в таком случае просто закроет проезд по Крымскому мосту.