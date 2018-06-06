Шеннен Доэрти рассказала об унижениях в борьбе с раком

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В своём Instagram звезда "Зачарованных" написала, что смертельный недуг помог ей стать более смиренной, понимая, что она может не может делать много вещей, которые ей нравились. Однако женщина благодарна за это и понимает, что всё могло бы быть намного хуже.

Звезда «Зачарованных» на своей официальной странице в социальной сети 3 мая опубликовала пост. В нём Шеннен Доэрти рассказала, как проходит процесс её восстановления после очередной операции. Женщина стала символом в борьбе с раком и постоянно делится с миром историей своего пути, вдохновляя ею многих людей.

По словам актрисы, недавняя операция длилась целых 10 часов. За это время ей прооперировали целых 3 хирургических объекта. Сейчас же идёт третья неделя реабилитации.

К посту было прикреплено фото с доктором Шеннен Доэрти Джеем Оррингером. На нём актриса запечатлена со слабой, но уверенной улыбкой. Звезда благодарит доктора за поддержку. Также она рассказала и об унижениях в борьбе с раком. По словам Шеннен, она физически слаба и не может делать многие вещи, которые ей нравятся. Однако болезнь научила её смирению, и актриса благодарна за получение этого качества. Кроме того, всё могло бы быть гораздо хуже.

Многие люди с разных стран мира поддерживают Шеннен Доэрти, рассказывая в комментариях свои удивительные истории о борьбе со смертельными болезнями. Актриса стала примером борьбы и веры для многих. По словам Шеннен, она всё больше учится ценить время.

Доэрти известна по ролям в сериале «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз». В 2015 году с запозданием у неё нашли рак груди. С того момента актриса перенесла операции, химиотерапию и лечение. В 2017 году женщина была на публичном мероприятии, но в 2018-м рак вернулся.