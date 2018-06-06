Актриса Елена Проклова рассказала, как судится с экс-супругом

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Некоторое время назад в Сеть попала информация, что женщина решила подать в суд на бывшего мужа. Причиной стал коттедж в Подмосковье. Однако недавно она опровергла эту информацию, заявив, что прибегать к таким мерам не собирается.

Актриса Елена Проклова развелась с экс-супругом бизнесменом Андреем Тришиным ещё три года назад. Однако они продолжают жить вместе в одном доме. Этот брак продлился больше 30 лет. Накануне Проклова рассказала, как судится с экс-супругом. По её словам, имущественных споров в истории не будет. Однако затем появлялась информация, что мол актриса подала в суд из-за особняка в Подмосковье.

Сейчас же Проклова опровергла эти данные, назвав их ложными. Она уточнила, что в суд даже и не обращалась. Однако на интернет-ресурсе Мытищинского суда есть данные о предстоящем процессе. Указывается, что Елена подала заявление в апреле, а уже в следующем месяце должно было пройти первое заседание.

По словам Прокловой, у неё с супругом имелся составленный брачный договор. По нему актриса получила загородный дом, а гостевой дом – бизнесмену. Оба бывших супруга не против, что живут почти в одном доме, ведь каждый вложил в его часть души. Подруга семьи считает, что Елена этими историями о судах просто пиарится. По словам женщины, на дом заработал бизнесмен, а Проклова занималась только семьёй.