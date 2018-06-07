Модель plus-size с внешностью Меган Маркл готова стать принцессой

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Девушка приобрела массу новых поклонников после свадьбы актрисы и принца Гарри.

В сети активно обсуждают двойника Меган Маркл, которая поражает своими формами. Под массой фотографий модели plus-size Эрики Лорен в Instagram появляются новые комментарии, где поклонники сравнивают её внешность с внешностью герцогини Сассекской. Особенно активность пользователи стали проявлять после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Многие резонно замечают, что девушка весьма похожа на американскую актрису. Число фолловеров у Эрики теперь систематически растёт. Сама же она не отрицает, что пользуется сходством со знаменитостью в собственных целях. Она отметила, что сама бы не прочь выйти замуж за представителя королевского семейства и была бы готова стать принцессой. При этом Лорен отмечает, что заметила, что внешне очень похожа на Маркл после того, как увидела её детские фото. Несмотря на огромный ажиотаж в сети сама Меган пока на двойника никак не отреагировала.

Герцогиня Сассекская тем временем уже вовсю готовится стать матерью и подарить принцу Гарри ребёнка. При этом Меган Маркл уверена, что это будет девочка. Знаменитость на днях заявила, что уже имеет подарок для будущей дочери.