Сергей Безруков презентовал свой первый клип на песню «Не про нас»

Сегодня, 10:32

Популярный российский актер театра и кино Сергей Безруков презентовал первый долгожданный клип на музыкальную композицию «Не про нас», которую записал совместно со своей группой «Крёстный папа».

Сергей Безруков показал поклонникам свой клип, которого ожидали многие пользователи Сети. В своем микроблоге знаменитый актер, а теперь уже и певец написал: «А вот и долгожданный клип, Дорогие мои, Хоррошие!!!! Смотрите! Оценивайте! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в его создании! Режиссёру! Композитору! И конечно же артистам нашего Московского Губернского театра! Первый сингл моей рок-группы «КРЁСТНЫЙ ПАПА»...Первый наш клип!!!! Ура!!!! Продолжение следует, а пока приятного просмотра!».

Поклонники в видеоролике увидели Безрукова в образе Саши Белого из нашумевшего российского сериала «Бригада». На данные комментарии актер ответил: «Некоторым покажется мой образ в клипе очень знакомый и долгожданный. Но это только внешнее сходство...».