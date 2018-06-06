Рустама Солнцева разочаровали отношения Бони с миллиардером

Сегодня, 10:38

По его мнению, Виктория совершенно не стесняется того факта, что в мужчинах она ценит исключительно их деньги.

Представление Викторией Боней общественности своего нового бойфренда, состоятельного предпринимателя из Франции, вызвало недовольство у Рустама Солнцева. Молодой человек признался, что отношения селебрити с очередным миллиардером разочаровали его. Он уверен, что тем самым светская львица открыто продемонстрировала, что для неё важны лишь деньги этих мужчин. При этом Солнцев подчеркнул, что своим поведением Виктория показывает, что такого образа она нисколько не стесняется и даже хвастает им. Стоит отметить, что большинство поклонников Бони её выбор одобрили. Пользователи соцсетей считают, что знаменитость заслужила такого мужчину.

Ранее Солнцев отметился очередным скандальным высказыванием, заявив, что концерты Киркорова – это всё равно, что гей-парады. По мнению экс-участника «Дом-2», на выступления артиста ходят исключительно представители сек-меньшинств.