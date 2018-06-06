"Сексуальная и опасная": Бузова приревновала Гриценко из-за его тайного романа

Сегодня, 11:45

Сам участник реалити-шоу открестился от всех обвинений и заверил теледиву в своей преданности ей.

Ольга Бузова устроила публичную сцену ревности своему ухажёру Роману Гриценко в эфире шоу «Дом-2» из-за его тайного романа. Знаменитость приревновала участника проекта к другой девушке после появления информации о тайном романе молодого человека. Теледива попыталась выяснить, почему парень одновременно ухаживает за ней и некой незнакомке по имени Ира. Она спросила у Романа, почему тот оказывает ей всяческие знаки внимания, прилюдно целует, хватает за руки и признаётся в любви, но в то же время тайно встречается с другой. Гриценко же все обвинения в свой адрес отрицает и утверждает, что в его сердце есть место только для Бузовой. Молодой человек пообещал, что не будет позволять себе ничего лишнего приобщении с другими девушками. Поклонники в сети обсудили эту ситуацию и заявили, что Бузова "сексуальная и опасная" покорительница мужских сердец.

Ранее ведущий «Дома-2» Влад Кадони заявил, что Роман Гриценко работал в эскорте. Бузова была шокирована данной новостью и попросила ухажёра прокомментировать обвинения. Сам участник проекта заявил, что это ложь и удалился с поляны.