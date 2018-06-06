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Певец признался, что для мужчины этот аспект отношений является чрезвычайно важным.

Одно из самых популярных реалити-шоу российского телевидения – «Холостяк» на канале ТНТ – завершилось, но главный его герой певец Егор Крид продолжает выдавать общественность новые откровения. На этот раз он рассказал, как относится к сексу. По его словам, для него это важнее конфетно-букетного периода. Знаменитость признался, что, несмотря на все разговоры и утверждения, для каждого мужчины данный аспект является чрезвычайно важным. «Ты должен хотеть свою девочку», - констатировал Крид. Поклонники сделали вывод, что Егор Крид не может жить без секса ни дня. Как известно, Егор выбрал среди десятков красавиц на проекте 24-летнюю начинающую актрису Дарью Клюкину. Мнения поклонников певца по этому поводу разделились. Кто-то одобрил его решение, а кто-то высказал уверенность, другая участница составила бы ему более подходящую партию.

Ранее участница шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова рассказала подробности жизни на проекте. По её словам, в её шкафу всегда стояла «бутылочка».