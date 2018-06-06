"Смелые толстушки": В Новосибирске девушки Plus Size снялись в эротическом клипе на крыше

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Женщины с весом более 110 килограммов из танцевальной группы «Формат» решили снять очередное видео для YouTube. Они станцевали на крыше в сильный ветер. Тяжеловесные танцовщицы считают, что их полнота для чувства ритма и дальнейшей популярности не станут помехой.

Руководитель проекта «Формат» Тамара рассказала, что в Новосибирске девушки Plus Size снялись в эротическом клипе на крыше. Видео нужно, чтобы показать, как женщины с весом более 110 килограммов умеют танцевать. Съёмки были запланированы на конец мая. Организаторы решили, что будет тепло, но погода испортилась. Поэтому пришлось снимать в таких условиях, ведь уже была договорённость с владельцами крыши и с видеографами.

По словам Тамары, в день съёмок был сильный ветер, сильный дождь и температура +3 градуса по Цельсию.

Чтобы видео получилось, «толстушкам» из Новосибирска пришлось разучивать сложные движения. В клипе они садятся на шпагаты и делают кувырки назад с теми же шпагатами. Это всё происходило на крыше без подстраховки. Пользователи, оценившие клип, назвали девушек "смелые толстушки".

Руководитель проекта «Формат» Тамара отмечает, что у женщин во время танцев улучшается фигура. По сути, такой род деятельности – кардио, поэтому участницы становятся выносливей, пластичней, а главное – меньше.