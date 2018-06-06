Превзошла «богиню»: Сестра Ольги Бузовой восхитила фанатов спортивной фигурой

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Сестра Ольги Бузовой дизайнер украшений и просто красавица Анна в очередной раз превзошла свою знаменитую родственницу. Фанаты в Instagram заявили, что спортивной фигуре Анны может позавидовать сама провозглашённая «богиня».

Ольга Бузова нередко сама себя нескромно называет «главной девушкой России», «первой, после Путина» и «богиней». Однако с такими прозвищами оказались в корне не согласны пользователи Сети, которые в пример Ольге поставили её младшую сестру Анну, которая имеет куда спортивнее фигуру.

Стоит отметить, что Анна Бузова с недавнего времени стала настоящим фитнес-блогером и проводит марафоны по похудению в соцсетях. Тем временем её знаменитая сестра в «историях» Instagram все чаще демонстрирует, как на гастролях увлекается колбасами.