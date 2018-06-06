Крид высказался об отношениях с победительницей «Холостяка» Клюкиной

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После заявлений молодого исполнителя фанаты решили, что он не намерен строить нормальные отношения «не на камеру» с моделью. Получается, что весь смысл шоу просто пропадает.

За Егора Крида в финале боролись сразу несколько девушек – это Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Обеим девушкам певец во время всего шоу уделял особое внимание, что вызывало со стороны других участниц зависть. В итоге победительницей стала Клюкина. Девушка в шоу участвует не первый раз. Перед этим она дошла до финала и отказалась от Ильи Глинникова.

Когда же Дарья получила долгожданное кольцо, она рассказала журналистам, что она действительно испытывает к исполнителю тёплые чувства.

Егор Крид тоже решил не молчать, и высказался об отношениях с победительницей «Холостяка». По словам певца, на проекте он может выбрать человека, а затем сделать традиционный жест. После этого жизнь продолжается.

После таких заявлений Крида о Клюкиной фанаты шоу и молодого исполнителя решили, что он на самом деле к девушке чувств не испытывает. Если это так и пара не будет вместе, то получается, что смысл всего шоу пропадает.