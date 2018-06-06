Михаил Ефремов объяснил своё высказывание о россиянах-гнидах

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Скандальным высказыванием заинтересовался Юрий Дудь. В интервью журналист уточнил, что может значить давнее высказывание Ефремова.

Актер рассказал Дудю о репрессиях во времена Сталина. Ефремов отметил, что полностью народ не был репрессирован, это происходило точечно. В этом артист и заметил подловатость того времени. Темой интервью стало: «Как жить в сегодняшней России, быть не со всем согласным, но при этом кайфовать».

Дудь вспомнил цитату, которую произнес Михаил Ефремов еще пять лет назад. Он говорил: «Наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида». Журналист поинтересовался, что это значит. Актер объяснил своё высказывание о россиянах-гнидах.

Ефремов отметил, что сам имеет черты народа, который в большей степени состоит из подлых людей. Михаил несмотря на резкое высказывание ощущает, что является частью народа с чертами завистливости и истеризма.