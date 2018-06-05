Подписки мужа на «молоденьких цыпочек» чуть не разрушили брак Гузеевой

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Знаменитость призналась, что в их с супругом отношениях наступали очень серьезные моменты, когда паре приходилось даже разъехаться. Одной из причин таких обстоятельств стала ревность со стороны телеведущей, чего она не скрывает.

Как призналась Лариса Гузеева, подписки мужа на «молоденьких цыпочек» в соцсетях чуть не разрушили их брак. Актриса увидела неизвестную девушку у супруга и устроила тогда серьезный скандал, после чего влюбленные чуть не расстались насовсем. Тем не менее, по словам Гузеевой, им обоим хватило ума и жизненного опыта, чтобы понять друг друга и помириться.

Артистка рассказывает, что сейчас в ее с мужем Игорем Бухаровым отношениях появился новый уровень романтики. Супруги оставляют друг другу комплименты в соцсетях, что приносит некую нотку разнообразия в их жизнь. Гузеева убеждена, что их брак имеет шансы продлиться очень долго, ведь они оба поумнели и знают, как преодолеть трудности.