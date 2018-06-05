Певица Слава похвасталась большой грудью дочери

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Знаменитость не так часто видится с наследницей, которая уже переехала из родительского дома к своему избраннику, поэтому встречи мамы и дочки очень ценны для них обеих. Тем не менее, поклонники встревожены, почему Александра Морозова настолько сексуальна.

Певица Слава недавно опубликовала в микроблоге новый снимок и похвасталась большой грудью повзрослевшей дочери, которая уже не выглядит маленькой девочкой. Наследница артистки предстала на фото вместе с матерью, но подобрала весьма откровенный наряд с глубоким декольте. По мнению публики, мама и дочь очень похожи, но певице не стоит делиться такими эротичными фотографиями дочери.

Но многие поклонники встали на защиту знаменитости, а также подчеркнули, что Саша уже достаточно взрослая для подобных нарядов, и ей есть чем гордиться. К слову, девушка действительно весьма привлекательна, имеет стройное и подтянутое тело, но по стопам матери идти не планирует – Александра учится на актерском факультете.