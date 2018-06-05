Киселев в интересной позе «виртуальной реальности» стал звездой фотошопа

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Известный телеведущий посетил интерактивную выставку «Нужен гол!», в рамках которой его сфотографировали во время тестирования новых технологий. Энтузиасты принялись переделывать фото и добавлять туда разнообразные элементы, что стало весьма забавным флеш-мобом.

Дмитрий Киселев в очках виртуальной реальности стал настоящей звездой фотошопа, ведь на появившейся в Сети фотографии он предстал в выгодной и интересной для активных пользователей позе. Телеведущий стоял с поднятой ногой в согнутом состоянии, что позволило фантазии юзеров разыграться.

Журналист попал на одну площадку «битвы» в стиле «Mortal Kombat» с Алексеем Навальным, где они боролись ногами, также он «перешагивал» лужи, ходил по стенам с Человеком-пауком, плясал на сцене и играл на гитаре.

Такое интересное предложение пофотошопить Киселева пришлось по душе пользователям разнообразных социальных сетей. Наиболее интересными стали переделанные снимки, на которых Киселев попал в «звено эволюции» и оказался в черно-белом телевизоре.