Ольга Бузова и Егор Крид поругались в Сети из-за подписчиков

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Исполнитель вступили в серьезную перепалку, которая возникла вследствие обсуждения последствий шоу «Холостяк» для всех его участниц. Певица посчитала, что приобретенная популярность девушек – заслуга вовсе не Егора.

Ольга Бузова и Егор Крид впоследствии серьезно поругались в Сети из-за подписчиков. Дело в том, что после новости об увеличении поклонников победительницы шоу Даши Клюкиной, Крид отметил, как готов делиться своей популярностью. Поющая ведущая, в свою очередь посчитала, что Егору нечем хвастаться, ведь популярность всем девушкам принес именно федеральный канал и прайм-тайм.

В споре одна из подписчиц назвала Егора Крида «главной принцессой шоу», после чего артисты обмолвились еще парой фраз и решили не ругаться. Бузова призналась, что надеется на искренность участников шоу, ведь в конце даже она расплакалась от трогательного завершения проекта и признаний в любви.