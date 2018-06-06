Голая 90-килограммовая модель фотографировалась на пляже

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Модель plus-size решилась на откровенную фотосъемку прямо на городском пляже, полностью оголив пышную грудь на камеру.

Известно, что Эшли Грэм любит позировать перед камерой в купальнике, и нисколько не стесняется своего веса. На этот раз голая 90-килогаммовая модель решилась на откровенную фотосессию на местном пляже. Для этого девушка оголила грудь, прикрыв ее руками. Видео произвело настоящий фурор в Интернете. На данный момент у ролика 1,5 миллионов просмотров. На негативные комментарии в свою сторону модель plus-size не обращает внимания, ведь она по-настоящему любит свое тело.

Эшли Грэм - самая красивая и известная модель plus-size. Несмотря на вес, превышающий отметку в 90 килограмм, Эшли любит себя, и часто демонстрирует это на камеру. Также девушка довольно часто публикует свои снимки без фотошопа, призывая общество любить свое тело таким, какое оно есть.