Младшая сестра Фриске донашивает ее одежду

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Наталья сама рассказала о том, что иногда любит надевать одежду своей старшей сестры. Таким образом девушка чувствует присутствие сестры рядом с собой.

Недавно на своем официальном профиле в Instagram Наталья Фриске опубликовала обычную фотографию, однако с довольно странным признанием. Девушка рассказала, что она донашивает одежду Жанны после ее смерти. Однако подписчики Натальи приняли подобное признание очень неоднозначно.

Некоторые посочувствовали Наталье и рассказали, что они тоже скучают по Жанне, а другие раскритиковали девушку в пиаре на смерти собственной сестры. Ранее Наталья Фриске созналась в том, что в детстве ее очень бесили сравнения со старшей сестрой.