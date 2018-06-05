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В борьбе за наследство гражданская супруга популярного исполнителя предоставляла документы, якобы подтверждающие супружескую связь между влюбленными. Тем не менее, племянница Олега Татьяна опровергла данное заявление и предъявила собственные доказательства.

Теперь, после озвученного заключения из Сербии, брак Яковлева и Куцевол официально признан недействительным, ведь сведения об этом отсутствуют в реестре ЗАГСа города Чачак. Это означает, что Александра предварительно выбывает из «гонки за наследством», в которой решила поучаствовать после оглашения решения Олега Яковлева, который оставил имущество племяннице и другу.

Татьяне Яковлевой также посоветовали, что по отношению к Александре Куцевол можно составить иск с подозрениями о мошенничестве, ведь показанные документы о заключении брака оказались поддельными. Солиста группы «Иванушки» нет в живых почти год, и за это время страсти по поводу разделения его имущества не перестают бушевать.