Экс-супруг Пугачевой считает, что Ротару стала надменной

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Экс-супруг Аллы Борисовны Пугачевой Александр Стефанович, будучи режиссером фильма «Душа», пригласил на главную роль Софию Ротару, так как Примадонна не нашла общий язык со съемочной группой. Говорят, звезда все еще не простила бывшему мужу эту «замену».

Александр Стефанович характеризует главную конкурентку Примадонны на роль в фильме «Душа», как человека покладистого и неконфликтного, тогда как об Алле Борисовне такое сказать сложно. Режиссер считает, что украинская певица очень изменилась: артистка стала очень осторожно общаться с поклонниками и прессой, что, по мнению Стефановича, говорит о ее надменности.

Стефанович отмечает, что у Пугачевой сложный характер и общаться с ней не просто, но и Ротару не так проста.

Режиссер считает, что причиной изменившегося поведения может быть сложная политическая ситуации в Украине, вед она Герой Украины. Не смотря на огромное количество поклонников в России, певица не балует Москву сольными концертами.

Режиссер признается, что очень редко общается с Аллой Борисовной, но остается в курсе всех событий в ее жизни. Певица сейчас состоит в браке с телеведущим Максимом Галкиным и воспитывает близнецов 4-лет Гарри и Лизу.