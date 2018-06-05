Наталия Орейро поет песни про Чебурашку

Уругвайская исполнительница призналась, что очень неравнодушна к русским детским песням.
Девушка спела мелодию из известного советского мультфильма «Крокодил Гена». Орейро рассказала, что это нравится и ее шестилетнему сыну, и она с радостью поет ему русские песни.
Как рассказала Орейро, у ее ребенка есть масса игрушек из России, в том числе и чебурашки. Девушка часто поет песни про чебурашку, а в 2013 году на конференции спела песню «В лесу родилась елочка».
Подчеркивается, что 5 июня Наталья споет свою новую песню "United by Love", которая написана на русском, испанском и английском языках. Композиция стала почти гимном Чемпионата.
Уже вышло и видео на новую композицию Натальи. На русский название песни переводится как «Объединенные любовью».