Наталия Орейро поет песни про Чебурашку

Сегодня, 17:07

Уругвайская исполнительница призналась, что очень неравнодушна к русским детским песням.

Девушка спела мелодию из известного советского мультфильма «Крокодил Гена». Орейро рассказала, что это нравится и ее шестилетнему сыну, и она с радостью поет ему русские песни.

Как рассказала Орейро, у ее ребенка есть масса игрушек из России, в том числе и чебурашки. Девушка часто поет песни про чебурашку, а в 2013 году на конференции спела песню «В лесу родилась елочка».

Подчеркивается, что 5 июня Наталья споет свою новую песню "United by Love", которая написана на русском, испанском и английском языках. Композиция стала почти гимном Чемпионата.

Уже вышло и видео на новую композицию Натальи. На русский название песни переводится как «Объединенные любовью».