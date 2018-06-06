Кравец простила миллионеру побои и вышла замуж второй раз

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Алена Кравец не побоялась снова выйти замуж за миллионера, который зверски избил ее при ребенке.

Несмотря на то, что Руслан Кравец избил Алену при их общей дочери, модель снова решилась выйти за него замуж. Причиной тому послужил их ребенок, которому было одиноко без отца. Ранее фотографии побоев на лице белокурой модели разлетелись по всему Интернету. В прошлом Алена с синяками и кровоподтеками на лице, а теперь снова выходит замуж за миллионера с кольцом в шесть карат и платьем собственного пошива.

Подчеркивается, что вторая свадьба уже не такая роскошная, как первая. Торжество напоминало скорее семейный ужин, так как на свадьбу приехали только самые близкие родственники. Когда Алена выходила замуж в первый раз, на праздник приехали почти 300 гостей. Теперь модель называет Руслана человеком ее судьбы, несмотря на то, что миллионер нанес ей множество побоев из-за ревности.Но все же Кравец нашла в себе силы, чтобы простить избиения миллионера.

Похоже, что миллионер приложил немало усилий, чтобы Кравец простила ему побои и вышла за него замуж второй раз. Подчеркивается, что Руслан даже забирал Даниэллу и не разрешал ей видеться с матерью, пока та не простит его.