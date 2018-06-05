«Папа разрешил?»: Стеша Маликова поразила фанатов откровенным нарядом

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Дочь известного исполнителя нередко балует поклонников своими свежими снимками, девушка путешествует и увлекается разнообразными вещами. Однако публике не всегда приходятся по душе публикации Стефании, как и произошло на этот раз.

Накануне 18-летняя Стеша Маликова поразила своих фанатов слишком откровенным нарядом. В комментариях к фотографии, на которой дочка Дмитрия Маликова предстала в расклешенном платье, появились и осуждающие записи. «Откровенненько. Папа разрешил?», - отметила одна из подписчиц. Примечательно, что Стефания действительно практически полностью показала свои ноги, ведь платье развивалось, а ягодицы девушки были еле прикрыты.

Тем не менее, ругаться в комментариях Стеша не любит, поэтому на обидные подписи не реагирует. Сейчас дочка знаменитого исполнителя готовится к экзаменам, повторяя учебную программу. Школу Стефания закончила еще в прошлом году, а недавно поздравила с последним звонком российских выпускников, отметив, что в университете ей нравится намного больше.