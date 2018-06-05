Юлия Высоцкая очень бурно отреагировала на критику в свой адрес

Сегодня, 16:33

Представитель интернет-сообщества обвинил ведущую программы «Едим дома» Юлию Высоцкую в том, ее рецепты могут нанести вред здоровью людей. Реакция телезвезды на критику была очень эмоциональной.

На комментарий одного из своих подписчиков в свой адрес о том, что Высоцкая посоветовала своим поклонникам «вредный» рецепт, телеведущая программы «Едим дома» отреагировала очень бурно.

Как правило, Юлия Высоцкая радует Сеть прекрасными фотографиями, сделанными во время своих путешествий, и открывает маленькие секреты счастливой жизни. Теперь искренность звезды под сомнением. Поклонники разочарованы ее комментарием.

Юлия Высоцкая не только ведет кулинарное шоу на телевидении, но и является автором замечательных кулинарных книг. Ее популярность, несомненно, очень высока. Но, такая известность подразумевает и наличие критиков, которые внимательно наблюдают за всем, что ведущая делает. А дело вот в чем: в одном из эфиров Юлия сдобрила медом персики, которые затем отправила в разогретую духовку, а при нагревании мед становится канцерогеном и может, при попадании в организм, спровоцировать появление опухолей. На это Высоцкая сделала обращение к зрителям.

Поддержку звезде оказали далеко не все подписчики. Высоцкая сама разрушила свой образ злобными высказываниями вместо того, чтобы просто проигнорировать сообщение или высказать свое мнение.