Участница «Холостяка» Чиблис подтвердила слухи о романе с рэпером Яниксом

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Девушка совсем недавно боролась за место в сердце завидного жениха Егора Крида, однако отношения у пары так и не сложились – проект красавица покинула за шаг до финала. Тем не менее, страдать от одиночества звезде реалити долго не пришлось.

Участница «Холостяка-6» Галя Чиблис опубликовала свежее фото и тем самым подтвердила слухи о ее романе с рэпером Яниксом. Влюбленные позировали на фоне автомобиля, а поклонники знаменитостей отметили, что Яникс и Галина очень смотрятся, а также подходят друг другу и выглядят счастливыми.

Финал «Холостяка» уже состоялся, и теперь многие поклонницы Егора Крида завидуют его новой избраннице – Дарье Клюкиной. Начинающая модель и актриса покорила сердце холостяка Егора, и теперь за развитием их отношений с интересом продолжит наблюдать множество фанаток исполнителя.