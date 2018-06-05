Звезда «Дом-2» Катя Жужа встречается с бывшим возлюбленным Алёны Водонаевой

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Бывшая телеведущая скандального реалити «Дом-2» Катя Жужа встречается с экс-возлюбленным другой участницы телестройки Алёны Водонаевой. Об этом проинформировали журналисты издания Super.

Стало известно, что 30-летняя Катя Жужа закрутила романтические отношения с 23-летним Артемом Маркеловым, который является профессиональным гонщиком. Сейчас пара наслаждается отдыхом на персональной вилле Маркелова, которая расположена на территории Испании. По словам журналистов, Катя Жужа встречается с молодым человеком уже шесть месяцев.

Стоит напомнить, что Артём Маркелов три года назад встречался с другой знаменитостью из «Дома-2» Алёной Водонаевой. Отношения продлились всего пару месяцев, после чего сам Маркелов сообщил, что жалеет о связи с Водонаевой.