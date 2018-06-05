Кортни Кокс и Джонни Макдейд снова вместе

Сегодня, 15:33

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс и лидер группы Snow Patrol Джонни Макдейд после трехлетнего разрыва снова вместе.

Поклонники Кортни Кокс из сериала «Друзья» могут порадоваться за любимую звезду. После длительного разрыва актрисы с лидером группы Snow Patrol Джонни Макдейдом пара снова вместе и собирается пожениться.

Известно, что 53-летняя Кортни Кокс уже была ранее помолвлена с Джонни Макдейдом. Их отношения начались осенью 2013 года, а меньше чем через год рокер сделал Кортни предложение. К сожалению, свадьба так и не состоялась: помолвка была расторгнута в 2015 году. Близкое окружение пары считает, что на такой шаг Джонни решился из-за несносного характера его невесты.

Если на этот раз свадьба состоится, то для звезды сериала это станет вторым по счету браком. Ранее Кортни уже состояла в браке с актером Дэвидом Аркеттом. Этот брак продлился 14 лет, хотя пара не жила вместе с 2010 года, но документы на развод были оформлены только в 2013 году. У Кокс от первого брака есть дочь 14 лет. Ее крестила еще одна актриса сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.

Ходили слухи, что после разрыва помолвки с Макдейдом, у Кокс был роман с ее коллегой Мэттью Перри, который играл возлюбленного Кортни в сериале. Но фанатов ждало разочарование: артисты после съемок в «Друзьях» сохранили теплые дружеские отношения, которые так и не переросли в любовь.