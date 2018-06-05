В Сети обсуждают внешность повзрослевшей дочки Эминема без макияжа

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Единственная биологическая наследница популярного исполнителя Хэйли Джейд Скотт появилась на публике в повседневной одежде и попала под прицелы папарацци. Фотографии сразу же распространились в Сети, а фанаты рэпера принялись делиться своими впечатлениями.

В данный момент в Сети активно обсуждают внешность повзрослевшей 22-летней дочки Эминема без макияжа. Хэйли решила выйти на прогулку в спортивном наряде, ее сопровождал домашний питомец – небольшая собака. В распоряжении СМИ оказались сразу два образа дочери знаменитого артиста, но на каждом из них девушка выглядела превосходно. Фанаты сочли, что Хэйли очень похожа на своего отца Эминема, а также ей досталась участь «нестареющей».

Сейчас наследница артиста проживает в Мичигане, там она обучается в университете, но по какой специальности – не сообщается. Примечательно, что после публикации новых снимков Хэйли, девушку сравнили с американской актрисой Эмбер Херд, на которую дочка исполнителя действительно очень похожа.