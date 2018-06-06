«Почему?»: Лужков отменил в Москве 3 концерта «Ленинграда» в начале 2000-х

Сегодня, 06:15

Ошарашив общественность новостью о разводе с женой Матильдой, Сергей Шнуров продолжил взрывать информационное пространство, рассказав фанатам о разногласиях с администрацией Москвы в 2002 и 2003 годах.

В начале 2000-х тогдашний мэр столицы Юрий Лужков отменил в Москве 3 концерта «Ленинграда». На вопрос о том, "Почему?" градоначальник взъелся на рок-группу, Шнуров ответил иронией. У Лужкова было такое время, когда он поочередно отменял корриду, концерт Rammstein, а потом добрался и до отечественных артистов, считает фронтмен «Лениграда».

В интервью «Красному квадрату» рокер рассказал интересные воспоминания из начала 2000-х, в частности, о разногласиях с московской мэрией в 2002 и 2003 годах.

Если верить самому Шнурову, вскоре он станет трижды разведенным холостяком. Брак с Матильдой на грани распада, однако многие фанаты «Ленинграда» не верят словам кумира. Возможно, певец решил хайпонуть, намерено погрузив себя в очередной громкий скандал.