Наглый азербайджанец из Москвы предложил турецкой актрисе $1 млн за ночь

Сегодня, 14:04

Озге Бурак, прославившаяся съемками в рейтинговом сериале «Невеста из Стамбула», показала подписчикам в Instagram «предложение 18+» от богатого подписчика. Бизнесмен предложил кумиру солидное денежное вознаграждение за секс.

Бурак не любит публиковать в Instagram скрины сообщений от фанатов, однако наглый азербайджанец из Москвы глубоко шокировал звезду «Невесты из Стамбула» и она не смогла промолчать. Богатый подписчик решительно предложил турецкой актрисе $1 млн за ночь. Бизнесмен был готов перевести деньги на счет Озге здесь и сейчас, однако космическая сумма не затуманила разум актрисы.

Бурак опубликовала скрин сообщения московского азербайджанца, дабы остальные фанаты смогли оценить масштабы его наглости. Имя богача Озге не сообщила, «дабы он не посчитал себя важным человеком». Предсказуемо, подписчики звезды «Невесты из Стамбула» не лучшим образом отозвались о бизнесмене.