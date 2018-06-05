Фанаты: Ксения Бородина не надевает обручальное кольцо

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Теледива опубликовала грустный пост о ремонте и снимок, на котором она запечатлена без кольца. Естественно, это не укрылось от глаз поклонников, тем более, что публика знает об изменах супруга Курбана Омарова.

Ксения Бородина в Instagram опубликовала новый снимок, на котором фанаты заметили, что теледива не надевает обручальное кольцо. Пользователь alinka22g напрямую спросила: «А где кольцо???». К сожалению, звезда экрана не комментирует этот момент.

Не секрет, когда Ксения Бородина была беременна Теей, всем стало известно об изменах мужа Курбана Омарова. На тот момент парочке удалось оставить невзгоды позади и сохранить семью. В этот раз любитель «сходить налево» только вернулся из-за границы, где, по мнению фанатов, мог совершить очередную ошибку. Естественно, это оставляет серьезный след на душе женщины.