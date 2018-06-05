Александр Буйнов постоянно скандалит со своей женой Аленой

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Алена Буйнова обижает своего супруга Александра. Певец жалуется, что жена все время закатывает ему скандалы.

Поводов для скандалов у жены Александра Буйнова множество, и в каждом из них виноват супруг. Чтобы он не делал, все не так: говорит не то, песни исполняет не те, одет не так. К примеру, в Италии ему приглянулись брюки с лампасами в казачьем стиле.

Покупку пришлось совершать втайне от супруги, так как Алене они бы точно не понравились. Александр Буйнов рассказывает, что вынужден носить то, что супруга самостоятельно заказывает в интернете, "так ей виднее", как должен быть одет певец.

Жена Александра руководит, кроме прочего, ремонтными работами в их доме, даже такими как: починка коммуникаций, насосов или расширительного бачка. И это тоже провоцирует скандалы в семье Буйновых.

Но чаще всего Александру Буйнову «перепадает на орехи» из-за его болтливости потому что, несмотря на систематические просьбы Алены не упоминать ее в интервью, то и дело о чем-то проболтается.