«Борьба с попой»: Эвелина Бледанс вспомнила шейпинг

Сегодня, 11:20

Теледива вспомнила шейпинг, которым ранее занимались многие женщины. Звезда вспомнила время, когда она была финалисткой второго в СССР конкурса красоты «Ленинградская жемчужина».

Эвелина Бледанс вспомнила шейпинг, написав в Instagram: «Это было и будет всегда!!!!! Борьба с попой (чтоб целлюлит не напал), борьба за пресс (раньше кубики, сейчас, чтоб живот не висел), за ноги (чтоб самые ногастые), теперь уже за позвоночник(чтоб эластичный и суставы, чтоб не скрипели)… я была в первой десятке страны, кто попробовал на себе Шейпинг. Многие из вас и не помнят, что это такое… мы, финалистки второго в СССР конкурса красоты «Ленинградская жемчужина», занимались по этой системе впервые в стране. Уф... древняя я какая оказалась, но, еще очень бОрзая или борзАЯ, короче прыти и дури еще лет на 10 точно хватит».

Шейпинг представляет собой ритмическую гимнастику, которая изменяет формы тела. Шейпинг создавали для женщин возрастом от 15 до 50 лет. Очень популярным в СССР он стал в 80-х годах.