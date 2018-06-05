Взбешенная Анджелина Джоли пытается встретиться с Меган Маркл

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Американские таблоиды сообщают о том, что взбешенная Анджелина Джоли, которую не пригласили на королевскую свадьбу, теперь пытается встретиться с Меган Маркл. Об этом передает портал VladTime.

Стало известно, что 43-летняя актриса Анджелина Джоли уже длительное время пытается устроить встречу с женой принца Гарри Меган Маркл, однако пока у голливудской красавицы ничего не получается. Всем известно, что Джоли уже много лет является поклонницей королевской семьи и теперь отчаянно хочет подружиться с Меган Маркл.

Инсайдеры сообщают, что Анджелина была крайне возмущена тем, что Джорджа Клуни и его супругу Амаль позвали на бракосочетание Меган и Гарри, когда сама актриса приглашение не получила. Также Джоли ревностно относиться к дружбе Маркл с Амаль Клуни. Сообщается, что герцогиня Сассекская и Амаль познакомились несколько лет назад и до сих пор придерживаются дружеских отношений.