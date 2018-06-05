Гордон: Вадим Казаченко избил экс-супругу

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Против насилия в семье выступают все сознательные члены общества. Екатерина Гордон призвала всех жертв рукоприкладства отстаивать свои права в суде и в качестве примера привела инцидент между Вадимом Казаченко и его экс-супругой.

Известная журналистка Екатерина Гордон сообщила, что вчера 4 июня в московском городском суде проходило разбирательство между Вадимом Казаченко и его бывшей женой. В ходе заседания певец проявил агрессию и схватил женщину за шею и волосы. Гордон оказалась втянутой в данный конфликт из-за того, что представляет интересы бывшей супруги звезды в суде. Такие действия пострадавшая сторона не собирается оставлять безнаказанными и будет обращаться в правоохранительные органы за помощью. Женщины уверены, что Вадим Казаченко избил экс-супругу и должен понести наказание.

Журналистка известна как ярый борец за права женщин, особенно она выступает против насилия в семье. Именно она убедила Ольгу Казаченко принять участие в программе на Первом канале, которая была посвящена насилию в семье. Также женщина рассказала о всех подробностях личной жизни с исполнителем и его жестоком отношении к ней.

Известно, что ранее московский суд принял решение о взыскании с Ольги Казаченко одного миллиона рублей, которые достались ей от добрачных отношений. Именно это решение и пытались опротестовать в суде Гордон и ее подзащитная.